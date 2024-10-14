Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Ekim Salı günü dördüncü duruşması görüşülecek İsias Otel davasına kadar, "Adalet için 3 dakikalık karanlık" eylemi düzenliyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, üçüncü bilir kişi raporunun açıklanması beklenen İsias Otel’in dördüncü duruşmasına kadar tüm halkı her gece 20.00-20.03 saatleri arasında ışıklarını kapatarak, “Adalet için 3 dakika karanlık” eylemine davet etti.

Dernek Başkanı Ruşen Karakaya, “Hayatlarımızı kararttılar, karanlığa gömülerek aydınlığa çıkmak için adalet istiyoruz. Ancak adalet yerini bulursa aydınlanacak dünya...” diyerek, davadaki zanlıların olası kastla yargılanmasını istediklerini, adalete ancak böyle ulaşılabileceğini söyledi.

“Üçüncü bilirkişi raporunu beklerken Kıbrıs, tüm dünya tek yürek”

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde Adıyaman İsias Otel’de yaşamını yitiren Şampiyon Meleklerin ailelerinin oluşturduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya, “Üçüncü bilirkişi raporunu beklerken Kıbrıs, tüm dünya tek yürek. Olası kastla adalet istiyoruz” diye konuştu.

Eylem bu akşamdan itibaren, 22 Ekim Salı akşamı saat 20.00-20.03 saatlerinde gerçekleştirilecek.