“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın 41 Hayat” sergisi Saçaklı Ev’de açıldı

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın 41 Hayat” kitabında yer alacak kadınların fotoğraf ve kişisel eşyalarından oluşan sergi dün Saçaklı Ev’de açıldı.

KÖDER’den verilen bilgiye göre sergi yarın 13.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

KÖDER-Garanti BBVA işbirliğinde düzenlenen serginin açılışına Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Garanti BBVA Ülke Müdiresi Elif Altınkol ile KÖDER Başkanı Şenay Ekingen de katıldı.

Sergi açılışı konuşmalarıyla başladı; ardından KÖDER Başkanı Şenay Ekingen desteklerinden dolayı Garanti BBVA Ülke Müdiresi Elif Altınkol’a bir Kıbrıs sandığı hediye etti. Açılış kurdelesi kesilmesi sonrasında iki farklı odada yer alan sergi gezildi.

Ekingen: “Artık sergilerimiz salonlara sığamıyor”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen derneğin kuruluş amacını anlatarak başladığı konuşmasında bugüne kadar KÖDER’in 26 belgesel, 3 sergi ve 3 kitap ürettiğini kaydetti.

Garanti BBVA ile geleneksel hale getirdikleri ve 4.kitabın ilk adımı olan 4.sergiyi toplumla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ekingen, KÖDER’i etkinliğe katılanlara teşekkürlerini sundu.

Ekingen “Artık sergilerimiz salonlara sığamıyor. Halkımızın yoğun ilgisine müteşekkiriz. Geçtiğimiz yıl söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Garanti BBVA’ya adeta bir yurtseverlik görevi yaparak sergilerimize destek oldukları için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Onlarla artık bir aile gibi olduk. Her türlü zorluğu aşarak bizleri bugünlere taşıyan, hayatları ve ürettikleriyle topluma ışık olan, bizlerin yolunu aydınlatan kadınlarımızdan 41 tanesinin daha sergisinde yine bir aradayız. En büyük teşekkürü onlar hak ediyor. Hepsini sevgi, saygı ve şükranla anıyorum.” Diye konuştu.

Altınkol: “Tüm bireylerin hikâye ve masallara ihtiyacı var”

Garanti BBVA Ülke Müdiresi Elif Altınkol bireyin bebeklikten başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlam bir kişilik geliştirebilmesi için hikâye ve masallara ihtiyacı olduğunu ve anlamlandırma, sorgulamaya başladığı dönemde bunun çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Anne hikâyelerinin bir çocuğun hayatı anlamlandırmasına ve bu anlam etiketi içinde kendini değerli hissetmesine uzanan kritik bir etkisi olduğunu belirten Altınkol, “Bu etkinin hayat boyu devam ettiğini kavrarsak, hikâyeler ve kadının nasıl da muazzam bir ikili oluşturduğunu tekrar fark ederiz” dedi.

Kadın hikâyelerinin jenerasyonlar boyu devam edecek bir etki alanı olduğu bilinciyle toplum sağlığının da en kritik bileşenlerinden biri olduğunu kaydeden Altınkol, “Belki de en etkilisi olduğuna inanıyorum. Bize uğruna yaşanacak ortak amaçlar ve emek koymaya motive eden değerler veren merhum kadınlarımızı ve onların kızları olan sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Özdenefe: “Kadın bireydir ve birey olarak farklı alanlarda verdiği mücadele ile halkı omuzlarında taşımıştır”

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise anneannesinin de birçok Kıbrıslı Türk kadını gibi bu coğrafyanın çok önemli sıkıntılarına rağmen kendini var edebilmiş kadınlardan birisi olduğunu söyledi. Özdenefe, KÖDER’in kitaplarında okuduğu birçok hikayenin bu ülke tarihi açısından çok önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

Organizasyonun da çok değerli olduğunu belirten Özdenefe, 41 kadının eşyalarını kullanarak hayatlarından kesitleri topluma anlatmanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

KÖDER’e ve bu tür etkinliklere destek veren Garanti BBVA’ya teşekkür eden Özdenefe, “Kadın bireydir ve birey olarak farklı alanlarda verdiği mücadele ile halkı omuzlarında taşımıştır. Bu kadar güzel ve güçlü kadını bir arada görmek beni de oldukça heyecanlandırdı. İyi ki varsınız. Toplumu toplum yapan hafızasıdır ve KÖDER’e de bu hafızayı her geçen yıl biraz daha üzerine koyarak yansıttığı için çok teşekkürler” dedi.