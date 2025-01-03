"Hayatı ucuzlatın"

Serap ŞAHİN

Asgari ücretin yeniden belirlenmesine yönelik süreç başladı, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan işçi kanadını temsilen Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yasal sürecin dolduğunu belirterek masanın önümüzdeki hafta içinde toplanması gerektiğini kaydetti. Serdaroğlu, açıklanacak olan aralık ayına ilişkin hayat pahalılığı oranının altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini vurgulayarak “Hayat pahalılığı bizim kırmızı çizgimiz.” dedi.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur da asgari ücretin hayat pahalılığına uygun artırılmadığını ve hükümetin bu konuda “el yordamıyla” belirleme yaptığını söyledi. Fiyat dengesizliklerine dikkat çeken Sungur, marketlerdeki fiyat farklılıklarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak devletin fiyat artışlarını kontrol altına alması ve denetimler yapması gerektiğini söyledi. Yabancı işçilere ödenen maaşlarla yerli işçiler arasındaki gelir farkının adaletsizlik yarattığını belirten Sungur, devletin verdiği düzenleme sözlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olan 2024 yılının son asgari ücretini brüt 40 bin 436 TL, net 35 bin 180 TL olarak belirlemişti.

Öte yandan YENİDÜZEN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na, asgari ücret masasıyla ilgili bir tarih belirleyip belirlemedikleri sorusunu yöneltmek için aradı ancak ulaşamadı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Hayat pahalılığı kırmızı çizgimizdir”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücret yasasına göre yasal sürenin dolduğunu, asgari ücret masasının önümüzdeki hafta toplanmasını beklediklerini söyledi.

İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı oranlarını açıklamasının ardından Çalışma Bakanı’nın masayı toplaması ile ilgili herhangi bir engel olmadığına işaret eden Serdaroğlu, “Tarafların bugüne kadar hazırlanması gerekmekteydi.” dedi.

“Hayat bağlılığı oranının altında hiçbir rakamı kabul etmeyeceğimizi her masaya oturacağımızda söylüyoruz. Bugüne kadar da kabul etmedik.” diyen Serdaroğlu, “Hayat pahalılığı bizim kırmızı çizgimiz. Bunu vermek istemiyorlarsa piyasayı ucuzlatacaklar, enflasyonu kontrol altına alacaklar. O zaman asgari ücrete de hayat pahalılığı oranında artış olmayacak.” açıklamalarında bulundu.

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur:

“Devletin fiyat artışlarını kontrol altına alması gerekiyor”

İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, “Asgari ücret, hayat pahalılığına uygun bir şekilde artırılmıyor. Hükümet el yordamıyla belirleme yapıyor. Bu da asgari ücretin gerçek ihtiyaçlardan uzaklaşmasına neden oluyor. Gıda kalıbı gibi bilimsel yöntemlerle ihtiyaçların net bir şekilde belirlenmesi şart.” dedi.

Market fiyatlarındaki dengesizliklere de dikkat çeken Sungur, “Aynı ürünü bir markette 80 TL, diğerinde 120 TL’ye bulabiliyorsunuz. Bu kabul edilemez. Devletin fiyat artışlarını kontrol altına alması gerekiyor. Marketlere yönelik denetimler artırılmalı ve fiyat istikrarı sağlanmalı.” ifadelerini kullandı.

Yabancı işçilere ödenen maaşlarla yerli işçilerin gelirleri arasındaki farkın adaletsizlik yarattığını belirten Sungur, “Bugün bir yabancı işçi tüm masrafları işveren tarafından karşılandığı halde, yerli işçiden daha fazla gelir elde ediyor. Bu sistem, yerli işçiyi mağdur ediyor. Devlet, bu konuda verdiği düzenleme sözlerini yerine getirmeli.” şeklinde konuştu.

Piyasayı denetleme sürecinde işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin bir araya gelerek çözüm odaklı bir çalışma yapması gerektiğini vurgulayan Sungur, “En önemli mesele, işçilerimizin geçimlerini sağlayabilecekleri bir asgari ücretin belirlenmesidir. Ancak bu, fiyat artışlarının kontrol edilmesi ve piyasanın disiplin altına alınmasıyla mümkün olabilir.” dedi.

“Hükümet fiyat denetimi yapsın, zamlar durdurulsun”