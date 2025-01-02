“Hükümet fiyat denetimi yapsın, zamlar durdurulsun”

Ebru OSMAN

2025 yılına girilmesiyle birlikte gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasına çevrildi. UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için, masayı önümüzdeki günlerde toplantıya çağırması bekleniyor.

Ancak kamuoyunda gelişen yeni algı, asgari ücretin yükselmesinden çok; hayatın ucuzlatılmasının, alım gücünü daha fazla güçlendireceği yönünde.

YENİDÜZEN ‘Asgari ücret mi artırılsın, yoksa hayat mı ucuzlatılsın’ sorusunu vatandaşlara yöneltti, vatandaşların birçoğu Kıbrıs’ın kuzeyinde denetim eksikliği olduğunun vurgusunu yaparken, bazı vatandaşlarımız da Kıbrıs’ın kuzeyinde üretimin artırılması gerektiğini savundu.

Bir vatandaş, “Hayat ucuzlarsa asgari ücretin artmasına gerek yok” diyerek, Hükümet’in ürünleri eşit bir şekilde aynı fiyat üzerinden satılması için adım atması gerektiğinin belirtti. Bir diğer vatandaş ise, asgari ücretin artırılmasının artık kalıcı bir çözüm olmadığını, “Bu durumun değişmesi için Hükümet’in komple değişmesi gerektiğini” ifade etti.

Ülkemizde üretimin giderek azaldığını vurgulayan vatandaşlar, hayatın ucuzlayabilmesi için yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. ”Yurt dışından ithal etmek yerine, kendi ürünümüzü kendimiz üretmeliyiz, böylece ülkemizde üretilen ürünleri çok daha ucuz fiyata almış olacağız” diyen vatandaşlar, üreticilerin desteklenmesinin önemine değindi.

VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ? VATANDAŞ NE DEDİ?

Ahmet GÖKAYDIN: “Hükümet, hayatı ucuzlatmak için denetim yapması lazım”

“Hayatı ucuzlatsınlar bizim için yeterlidir. Hükümet, hayatı ucuzlatmak için denetim yapması lazım. Zenginlerin boğazına sarılsın, acemi işler gibi bir gün KDV koydum, ertesi gün KDV’yi indirdim. Bu ne maskaralık, sanki de çocuk oyuncağıdır…”

Gülay DENİZ: “İsteyen istediği fiyatı koyuyor”

“Hayat ucuzlatılsın. Hükümet’in kontrol yapması lazım, ülkede kontrol sıfır. İsteyen istediği fiyatı satıyor, marketler öyle, bakkallar öyle, üretimciler de aynı… İsteyen istediği fiyatı koyuyor. Örneğin bir paket sigara havaalanında 39 TL iken bakkallarda 53 TL. Yeterli kadar kontrol yapılmıyor bu ülkede.”

Ebru YÜCETÜRK: “Firmalar birlik içinde olmalı ve herkes ürünlerini aynı fiyat üzerinden satmalı”

“Hayat ucuzlarsa asgari ücretin çıkmasına gerek yok. Hükümet’in adil ve eşit olması lazım fiyatlar konusunda, firmalar birlik içinde olmalı ve herkes ürünlerini aynı fiyat üzerinden satmaları lazım. Başlı başına denetim eksik.”

Umut NERGÜZ: “Yurt dışından ithal olmamalı, kendimiz üretmeliyiz”

“Hayat ucuzlatılsın. Hükümet’in üretim yapması lazım, yani burada bir şeyler yetiştirmeliyiz, yurt dışından ithal olmamalı, kendimiz üretmeliyiz.”

Tamer AYDINOĞLU: “Üretimin artırılması ve teşvik edilmesi lazım”

“Hayat ucuzlatılsın. Hükümet’tekiler marketlere kendileri gitmez mi? fiyatların pahalılığını görmezler mi? Ülkemizde üretimin çoğaltılması lazım, ürünlerimiz hep dışarıdan geliyor. Üretimin artırılması ve teşvik edilmesi lazım.”

Mustafa DEREBOYLU: “Hükümet’in fiyat politikasını dengelemesi ve denetlemesi lazım”

“Hayat ucuzlatılsın, çünkü asgari ücretin aratılması hiçbir şeyin çözümü değil. Hükümet’in fiyat politikasını dengelemesi ve denetlemesi lazım. Fiyatları denetlerlerse ve üretimciyi biraz teşvik ve destek verirlerse, fiyatlar aşağı çekilebilir böylece asgari ücrete zam yapmaktan daha iyi ve daha etkili olabilir.”

Elif YURTSEVER: “Hiçbir şeyde denetim yok, herkes kafasına göre bir sistem tutturmuş gidiyor”

“Hayat ucuzlatılması tercihim tabii ki, her şey arttıkça hiçbir şeye çözüm olmuyor günün sonunda. Hükümet’in denetime girmesi lazım, çünkü hiçbir şeyde denetim yok ve herkes kafasına göre bir sistem tutturmuş gidiyor. Kafalarına göre bir arttırış yapıyorlar. Örneğin aldığımız bir ürünün fiyatı Lefkoşa’da farklı Mağusa’da farklı, bu da denetimsizlikten kaynaklanıyor.”

Emine KARAASLAN: “Dışarıdan ürünler satın alacağımıza, kendi ülkemizde üretilen ürünleri çok daha ucuz fiyata almış olacağız”

“Hem asgari ücretin aratılmasını istiyorum, hem de hayatın ucuzlamasını istiyorum. Hayat çok pahalı, özellikle bizim gibi işçi olarak çalışanlar için… Aldığım ücretle ev tutsam maaşım yetmez çünkü her şey çok pahalı. Hükümet’in hayatı ucuzlatması için önce tarımı teşvik etmesi lazım, uygun koşullar sunsalar ve yardımcı olsalar geçimimizi tarımcılıkla da sağlayabiliriz. Dışarıdan ürünler satın alacağımıza, kendi ülkemizde üretilen ürünleri çok daha ucuz fiyata almış olacağız. Fakat birçok ürün dışarıdan ihracat edildiği için daha pahalı oluyor. Denetim eksikliği çok fazla var.”

Ufuk BULLİ: “Bu durumun değişmesi için Hükümet’in komple değişmesi lazım”

“Hayat ucuzlatılsın istiyorum. Hükümet bu saatten sonra hiçbir şey yapamaz artık. Bu durumun değişmesi için Hükümet’in komple değişmesi lazım.”

Ayşe BENEKLİ: “Hükümetin her yeri denetlemesi lazım”

“Hayatın ucuzlatılması lazım. Hükümetin her yeri denetlemesi lazım, çünkü her yerde fiyatlar birbirinden farklı.”