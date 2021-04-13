Hayat Pahalılığının durdurulması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı

Kamuda örgütlü 6 sendika Hayata Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre ilgili dava yarın saat 09:30'da görüşülecek.

Yapılan ortak açıklama şöyle:

"Hayat Pahalılığı'nın hızla tırmandığı, çalışanların, emeklilerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün eridiği bu dönemde hayat pahalılığı ödeneğinin hukuk dışı bir şekilde yasa gücünde kararnameyle Mart, Nisan, Mayıs; Haziran aylarında oluşacak hayat pahalılığının durdurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Hükümetin bu adaletsiz, insafsız tutumu karşısında sendikalarımızın sessiz kalması asla sözkonusu olamaz. Bu haksızlığa karşı başlatmış olduğumuz mücadeleyi yasaklarla engelleyeceğini sananlar yanılıyorlar. Bugün başlatacağımız grevin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanması hükümetin demokratik haklara bakış açısının göstergesidir.

Sendikalarımız Hayata Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı bugün Anayasa Mahkemesine dava dosyalamıştır. Dava yarın 09:30 görüşülecektir. Mücadelemiz hem hukuksal hem de eylemlerle devam edecektir. Haklıyız, kazanacağız."