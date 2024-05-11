“Hayat pahalılığının birkaç puan üstünde olacak”

Ertuğrul SENOVA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı. Taraflar, Salı günü saat 14.00’te, 1 Mayıs itibariyle geçerli olacak yeni ücretle ilgili nihai kararı üretmek üzere yeniden toplanma konusunda anlaştı.

Toplantı çıkışı YENİDÜZEN’e konuşan taraflar, yeni ücret için taban artışın yüzde 22,98’lik hayat pahalılığı oranı olduğunu söyledi, refah payının da ekleneceğine dikkat çekti.

İşçi tarafı, 2022 yılındaki asgari ücretin, hayat pahalılığı oranının yüzde 15 altında belirlendiğini ve zaman içinde bu kaybın yüzde 8 civarına düştüğünü, 2024 yılının ikinci asgari ücretine bu yüzde 8’lik kaybın eklenmesi gerektiğini savunuyor.

İşveren tarafının, hayat pahalılığı üzerine yüzde 8’lik ekstra artışla ilgili tavrının ne olduğu bilinmezken, hükümet kanadı ise hayat pahalılığı oranının birkaç puan üstünde bir artış öngörüyor.

Yaklaşık 3 saat süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, olası rakamla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Her iki tarafın da kendine göre hassasiyeti var. Rakam vermem doğru olmaz. Bağlayıcı olmak istemem ama bakanlık olarak yüzde 22.88 hayat pahalılığı taban fiyattır. Bunun biraz üstü olacaktır.”

Toplantıda neler konuşuldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı öncesi taraflar, basına açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, alınan karar doğrultusunda asgari ücretin bu yıl dört ayda bir olmak üzere üç kere belirleneceğini, bugün de ikinci kez asgari ücreti belirlemek üzere toplanıldığını söyledi.

Gardiyanoğlu, toplantıda verilerin müzakere edileceğini, hedeflerinin asgari ücreti kısa sürede ve uzlaşı sağlayarak belirlemek olduğunu dile getirdi.

Hayat pahalılığının yüzde 22 civarında belirlendiğini anımsatan Gardiyanoğlu, son iki toplantının oybirliğiyle karara bağlandığını, aynı şekilde bir sonuç beklediğini söyledi.

Gardiyanoğlu'nun ardından konuşan işveren temsilcisi, Cengiz Alp, ocak ayında herkesi memnun eden bir asgari ücret belirlendiğini, geçen dört ayda özellikle rekabetçi olmayan, merkezden uzak bölgelerdeki işletmelerin asgari ücret konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

“Küçük işletmeler bunun altında ezildi” diyen Alp, küçük işletmeleri, istihdamı korumak ve piyasanın gerçekleriyle hareket etmek gerektiğini belirtti.

Turizm sezonunun yaklaştığını dile getiren Alp, konunun hassas olduğunu, rekabetçiliği aşağı çekmemek gerektiğini söyledi.

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise, açlık sınırının 10 günde 2 bin TL arttığını belirtti, yoksulluk sınırının hiç konuşulmadığını ifade etti. Serdaroğlu, yoksulluk sınırı hesaplarının 58 bin 986 TL olduğunu açıkladı.

Serdaroğlu, hayat pahalılığını tartışmaya gerek olmadığını, toplantıyı uzatmaya gerek olmadığını belirterek, asgari ücretlinin yüzde 8'lik kaybı olduğunu, bunu almak istediklerini ifade etti.

Serdaroğlu, söz konusu kaybın 1 buçuk yıl önce, asgarî ücretin, hayat pahalılığının yüzde 8 altında belirlendiğini ve bu eksikle devam edildiğini ifade etti.

Nihai karar Salı günü

Toplantı çıkışı YENİDÜZEN’e konuşan taraflar, yeni ücret için taban artışın yüzde 22,98’lik hayat pahalılığı oranı olduğunu söyledi, refah payının da ekleneceğine dikkat çekti.

Toplantı, Salı günü saat 14.00’e ertelendi. Taraflar, Salı günkü toplantıdan nihai sonucun çıkmasının beklendiğini belirtti.