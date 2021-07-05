Hayat Pahalılığı: Bir önceki yıla göre % 19.9 artış

İstatistik Kurumu, haziran ayı hayat pahalılığı (enflasyon) oranını yüzde 3.14 olarak açıkladı. Bir önceki aya göre, 423 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

Bu yılın ocak ayında 0.48 olarak duyurulan enflasyon oranı ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Hayat Pahalılığı oranları İstatistik Dairesi tarafından Ocak ayında % 0.48, Şubat'ta % - 0.02, Mart'ta % 1.39, Nisan'da % 1.94, Mayıs'ta ise % 1.62 şeklinde duyurulmuştu.

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre %3.14, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 8.83 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %19.93 değişim oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %8 .00 Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma ana grubunda %7.68, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %5.96, Sağlık ana grubunda % 4.64, Haberleşme ana grubunda %1.39, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.36, Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de %1.16, Eğitim ana grubunda %0.95, Giyim ve Ayakkabı’da %0.91, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0.76, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.37, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda % 0.24 artış oldu.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 423 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %188.59 Limon,%160.46 Beyaz Sarma, ve %159.11 Marul oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %83.24 Karpuz ,%79.69 Kavun ve %44.50 Taze Börülce şeklinde açıklandı