TDP’de coşkulu kurultay: 50 aday adayı tanıtıldı!

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP), 6 Aralık genel seçimleri öncesinde Lefkoşa Paradise Park’ta düzenlediği Aday Sıralama Kurultayı, son yılların en yoğun katılımlı parti organizasyonlarından birine sahne oluyor.

“İyi Gelecek Seninle Gelecek” sloganıyla gerçekleştirilen kurultaya parti yöneticileri, milletvekili aday adayları, örgüt temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Altı seçim bölgesinden 50 milletvekili aday adayının tanıtıldığı kurultayda, adaylar partililerin alkışları eşliğinde karşılandı. Coşkulu atmosferin hâkim olduğu organizasyonda birlik, dayanışma ve değişim mesajları öne çıktı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Yorgun değilim, üzgünüm, kırgınım, öfkeliyim”

Kurultayda konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullara dikkat çekerek mevcut yönetim anlayışını eleştirdi.

Vatandaşlarla sıklıkla bir araya geldiğini ve halkın yaşadığı sıkıntılara yakından tanıklık ettiğini belirten Çeler, ülkede güvensizlik, ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısının giderek arttığını söyledi.

Yollardaki güvensizliğe, eğitimde fırsat eşitsizliğine, konteyner sınıflarda sürdürülen eğitime ve sağlık sistemindeki eksikliklere dikkat çeken Çeler, açlık sınırının konuşulduğu, hastanelerde ilaç ve randevu bulmanın zorlaştığı bir dönemin yaşandığını ifade etti.

Çeler, “Son beş yılda bize çok şey yaşattılar. Biz bunları hak etmiyoruz. Geleceğimize böyle bir ülke bırakmayacağız” diyerek mevcut hükümete tepki gösterdi.

“TDP’nin geçmişi tertemizdir”

TDP’nin geçmişten bugüne taşıdığı siyasi geleneğe vurgu yapan Çeler, partinin hem hükümette hem de muhalefette temiz siyaset anlayışından ödün vermediğini belirtti.

“TDP’nin geçmişi tertemizdir. Hükümette de muhalefette de tertemiz çıktı” diyen Çeler, TDP’nin sosyal demokrat kimliğiyle toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışı benimsediğini söyledi.

Çeler, “Biz sosyal demokratız. Biz halk için, toplumun geleceği için varız. Kimseye düşmanlık beslemeyiz, kimseyi ötekileştirmeyiz. Bizde ayrımcılık değil, birleştiricilik vardır” ifadelerini kullandı.

“İyi gelecek vizyonumuzda ülkenin sorunlarına cevabımız var”

TDP’nin “İyi Gelecek” vizyonunun ülkenin yaşadığı sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediğini belirten Çeler, hayat pahalılığıyla mücadele, eğitimde fırsat eşitliği, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal adaletin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi için geçmişte önemli çabalar ortaya koyduklarını ancak hükümetin bozulması nedeniyle sürecin tamamlanamadığını ifade eden Çeler, mevcut hükümetin beş yıllık icraatlarını da eleştirdi.

Çeler, “Beş yıldır hükümettedirler. Halk için ne yaptılar? Hastanelere, yollara, eğitime, sağlığa bakın. Konteyner sınıflar yaparak okul açtık diyemezsiniz” sözleriyle tepki gösterdi.

“İyi gelecek dedik, iyi gelecek hepimizle gelecek” diyen Çeler, ülkenin sorunlarına yönelik çözüm hedeflerini 2030 vizyonuyla ortaya koyduklarını vurguladı.

“Anayasayı delik deşik ettiler, haklarımızı geri alacağız”

Mevcut hükümetin son beş yıldaki uygulamalarını eleştiren Çeler, anayasal haklar, demokrasi ve özgürlükler konusunda ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.

Hükümetin uygulamalarıyla toplumu geriye götürdüğünü ifade eden Çeler, basın ve ifade özgürlüğünün korunmasının önemine dikkat çekerek demokratik hak ve özgürlükleri yeniden güçlendirmek için mücadele edeceklerini belirtti.

Kıbrıs sorununa da değinen Çeler, TDP’nin iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm hedefinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Çeler, çözüm yönündeki çalışmalarda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanında olacaklarını ve barış için her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

“TDP Meclis’te de hükümette de olacak”

6 Aralık seçimlerine ilişkin hedeflerini de ortaya koyan Çeler, TDP’nin Cumhuriyet Meclisi’ne güçlü biçimde döneceğini ve hükümette sorumluluk üstleneceğini söyledi.

Halktan emanet oy istediklerini belirten Çeler, TDP’nin ülkenin geleceğinde söz sahibi olması için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Partinin gençlere verdiği öneme de değinen Çeler, geleceğin siyasi kadrolarını yetiştirdiklerini ve gençlerin enerjisiyle TDP’nin daha da güçleneceğini kaydetti.

Milletvekili aday adaylarına seslenen Çeler, adayların gözlerindeki ışıltının kendisine ülkenin geleceğine ilişkin umut verdiğini belirterek memleket için kaygı duyan ve sorumluluk üstlenen insanların birlikte mücadele etmesinin önemine dikkat çekti.

Çeler, milletvekili seçilen veya seçilemeyen tüm adaylarla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Ben değil, biz” anlayışıyla, ekip ruhu ve dayanışma içerisinde çalışacaklarını vurguladı.

TDP’nin geçmişten gelen siyasi geleneğini geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Çeler, 6 Aralık gecesi halkın desteğiyle güçlü bir sonuç elde edeceklerine inandığını belirtti.

Kurultayda alkışlar ve coşku hakim

Son yıllarda partinin düzenlediği etkinlikler arasında yoğun katılımıyla dikkat çeken kurultayda, milletvekili aday adaylarının tanıtılmasıyla heyecan daha da arttı. Salonun coşkulu atmosferi, partililerin alkışları ve adaylara gösterilen destekle dikkat çekti.

Altı seçim bölgesinden 50 milletvekili aday adayının yer aldığı kurultayda, parti üyelerinin oylarıyla aday sıralamasının belirlenmesine yönelik süreç coşkulu bir atmosferde devam ediyor.