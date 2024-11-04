Kıbrıs’ta hava yarından itibaren bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık iç kesimler ve sahillerde 25-28 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi'nin 5-11 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre ülke belirtilen tarihlerde alçak basınç ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, yarın hava parçalı az bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma açık az bulutlu, Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi günlerinde ise parçalı bulutlu olacak.

Rüzgâr genellikle doğu ve kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.