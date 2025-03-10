Hava sıcaklığı yükselerek, 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek
Havaların ısınması hafta boyunca devam edecek. Hava sıcaklığının 3-4 derece daha yükselerek, 27-30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
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Havaların ısınması hafta boyunca devam edecek. Hava sıcaklığının 3-4 derece daha yükselerek, 27-30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hafta boyunca hava parçalı bulutlu; yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri sabah saatlerinde ise yer yer sisli olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde ve sahillerde 23 – 26 derece, ikinci yarısında ise 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar periyodun ilk günü kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
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