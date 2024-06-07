Hava durumu... Sıcaklık 4 derece düşüyor

Hava sıcaklığının yarından sonra 4 derece kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 8 – 14 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, hava yarından cumaya kadar genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü olan yarın iç kesimlerde 39 – 42, sahillerde 33 – 36, diğer günlerde iç kesimlerde 35 – 38 ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvete esecek.

49 yılın sıcaklık rekoru

Meteoroloji, 49 yılın sıcaklık rekorunun dün Güzelyurt bölgesinde kırıldığını, 1975-2024 yıllarını kapsayan periyotta ve haziran ayında ilk kez termometrelerin 45.5 dereceyi gösterdiğini duyurmuştu.