Hava durumu: Aşırı sıcaklıklar ve yüksek nem için Turuncu alarm

Güneyde meteoroloji servisi bugün aşırı yüksek sıcaklıklar için turuncu alarm verirken, orman yangını riski için kırmızı alarm verdi.

Uyarı saat 18:00'a kadar ve sıcaklıkların iç kesimlerde 43 C, güneydoğu ve doğu kıyılarında 37 C, kıyılarda 35C ve yüksek dağlarda 32C'ye ulaşması bekleniyor.

Ayrıca yüksek nem koşulları da etkili olacak.