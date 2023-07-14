Hava durumu: Aşırı sıcaklıklar ve yüksek nem için Turuncu alarm
Güneyde meteoroloji servisi bugün aşırı yüksek sıcaklıklar için turuncu alarm verirken, orman yangını riski için kırmızı alarm verdi.
A+A-
Güneyde meteoroloji servisi bugün aşırı yüksek sıcaklıklar için turuncu alarm verirken, orman yangını riski için kırmızı alarm verdi.
Uyarı saat 18:00'a kadar ve sıcaklıkların iç kesimlerde 43 C, güneydoğu ve doğu kıyılarında 37 C, kıyılarda 35C ve yüksek dağlarda 32C'ye ulaşması bekleniyor.
Ayrıca yüksek nem koşulları da etkili olacak.
Bu haber toplam 674 defa okunmuştur
Etiketler : hava, sıcak, turuncıu alarm