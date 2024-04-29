Hava 15 gündür tozlu

Ülke 15 gündür tozlu havanın etkisinde.

Orta Doğu ve Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri 16 Nisan’dan beri bölgede hava kirliği yaratıyor.

16, 23 ve 25 Nisan tarihlerinde ihbar yayımlayan Meteoroloji Dairesi, bugünkü ihbarında Orta Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin yarın gece yarısına kadar etkili olacağını duyurarak, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara uyarısını yineledi.