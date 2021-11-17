Hastanede ‘randevu’ aksadı!

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin randevu sisteminde bir süredir devam eden yenileme çalışmaları bazı aksaklıklara neden oldu, halk randevu alamamaktan şikayet etti, Başhekim sistemin yenilendiğini, aksaklıkların bir süre daha devam edeceğin belirtti.

YENİDÜZEN’e aksaklığa ilişkin bilgi veren Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, daha önce kullanılan sistemin sürekli sorunlar çıkardığını, bu yüzden yeni bir sisteme geçmeye çalıştıklarını, aksaklıkların bundan kaynaklandığını aktardı.

Özyılkan şunları söyledi: “Şu an verileri eski sistemden yeni sisteme aktarmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor. Aktarma işlemi yaklaşık beş gündür devam ediyor ve bir süre daha da devam edeceğini tahmin ediyoruz çünkü bilgi işlem ekibimiz diğer sisteme geçmek için büyük bir düzenleme yapıyor. Bu da sistemi yavaşlatıyor ama şimdilik sistemin tamamen kullanılmaz olduğuna dair bir şikayet almadım. Sadece yavaşlamadan dolayı yaşanan bazı sıkıntılar var ancak bunun için de şimdilik yapılacak bir şey yok. Daha iyi bir sisteme geçebilmek için bu süreci yaşamamız gerekiyor”.