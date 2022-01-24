Hastane yandığıyla kaldı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 28 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen yangın sonrası Anjiyo Bölümü ve KVC Yoğun Bakım Ünitesi’nde oluşan hasar, yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen halen giderilemedi ve ilgili bölümler faaliyete geçemedi.

2021 yılının Eylül ayında ihaleye çıkılmasına karşın, ihale sürecinde yaşanan ‘aksaklıklar’ nedeniyle çalışmaların tamamlanamadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte aksaklıklar yaşandığını belirterek, sürecin uzayabileceğine dikkat çekti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ise, “İlgili bölümlerin faaliyette olmamasından dolayı sıkışıklık yaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Yangının üzerinden ise, 1 yıl, 10 ay, 26 gün geçti…

Yangının ardından 2 yıl geçti

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümü’nde 28 Şubat 2020’de elektrik kablolarının ısınması sonucu çıkan yangından bugüne tam 2 yıl geçti.

Bu süreç içerisinde 3 hükümet, 2 de Sağlık Bakanı görev yapmasına rağmen ilgili bölümlerin tadilatı bitirilemedi, henüz faaliyete geçirilemedi.

Yangından sonra iki kişi hayatını kaybetmişti…

28 Şubat 2020 günü sabahın erken saatlerinde çıkan yangından sonra iki kişi hayatını kaybetmişti. Yoğun Bakım Servisi'nde yatılı tedavi gören 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu ve 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar tahliye edildikleri özel bir hastanede, yaşamını yitirmişti.

Çıkan yangın sonrası yaklaşık 300 hasta özel hastanelere sevk edilmiş, kriz masası oluşturulmuştu.

İlgili kesimler ne dedi?

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar:

“Aksaklıklar var, süreç uzayacak”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, çalışmalarının tamamlanabilmesi için Eylül ayında Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleye çıkıldığını aktardı. İhaleyi bir firmanın kazandığını, ilgili firmanın çalışmalara da başladığını belirten Oygar, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle birlikte şu anda aksaklıklar olduğunu anlattı. Bundan sonraki süreç için Maliye Bakanlığı ile ilgili firmanın görüştüğünü belirten Oygar, sürecin uzayabileceğini de sözlerine ekledi.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin:

“Toplantılar yapılıyor, çalışmalar sürüyor”

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Üresin, geçtiğimiz Eylül ayında Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleye çıkıldığını ve çalışmalar sürerken aksaklıklar yaşandığını belirtti.

Üresin şöyle konuştu: “Eylül ayında ihaleye çıkılmıştı ve ihaleyi bir firma aldı. Ancak süreç içinde aksaklıklar oldu. Merkezi İhale Komisyonu, Müteahhitler Birliği ve ilgili bakanlıkların toplantıları ve çalışmaları devam ediyor. Sürecin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için Bakanlar Kurulu’na bir önerge sunulması gündemde…”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan:

“Sıkışıklık yaşıyoruz”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan konuyla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, “İlgili bölümlerin faaliyette olmamasından dolayı sıkışıklık yaşıyoruz ama yine de arkadaşlarımız bölümde bir aksaklık yaşanmaması için elinden geleni yapıyor, ameliyatlarını gerçekleştiriyor” dedi.