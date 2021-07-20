“Hastane doluyor, temastan kaçının, kapalı ortamda bulunmayın”

Fehime ALASYA

Covid-19 vaka sayılarının ilk kez bu kadar yükseldiğine işaret eden Pandemi Hastanesi Hekimleri, ‘bayramda çok dikkat’ uyarısında bulundu.

Temastan kaçınılması gerektiğine vurgu yapan doktorlar, kapalı ortamlardan uzak durulması gerektiğinin de altını çizdi.

Doktorlar, Delta varyantının yayılmaya başladığına, hastane kapasitesinin giderek dolduğu şu günlerde bayram kutlamalarının çok kritik olduğuna işaret etti.

Bayramda çok daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren doktorlar, kapalı ortamlardan uzak durulması, mümkün olmayan noktada ise kapalı ortamın sürekli havalandırılması önerisinde bulundu.

Halen salgının içinde, kötü bir dönem geçirildiğini ifade eden uzmanlar, sağlık sisteminin kilitlenmek üzere olduğuna değinen hekimler, özellikle bayramda üç altın kurala dikkat edip (maske-mesafe-hijyen) kapalı ortamlardan uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.

“İşi gücü bırakalım aşı olalım” diyen doktorlar, özellikle bayramda sadece çekirdek aile ile zaman geçirilmesi için uyarılarda bulundu.

Aşılanmayla tüm risklerin ortadan kalkmayacağının da altını çizen sağlıkçılar, her şeye rağmen tedbirli olunması gerektiğine, aşılanmanın önemine vurgu yaptı.

DOKTORLARDAN ‘BAYRAM UYARISI’

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı:

“Sadece çekirdek aile ile görüşelim, işi gücü bırakıp aşı olalım”

“İşi gücü bıraksınlar, ne bulursa aşı olsunlar, tek çıkışımız aşıdır. Tedbirlere uyalım, mümkünse çekirdek aile kalalım, kimseyle görüşmeyelim. İşletmeler kontrollü gitmeye çalışsa da biz kişiler olarak kapanamıyoruz, bu nedenle en azından korunalım, kendimizi korumaktan başka çıkar yolumuz yok.”

Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Raşit Bedevi:

“Yoğun bakıma yatışlar arttı, ziyaretleri azaltalım”

“Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Aşılanmak bizi yüzde yüz korumaz. Son günlerde yoğun bakıma yatışlar arttı. Aşı hastalık oranını ciddi olarak azaltıyor ama aşılandık diye de kuralları tamamen serbest bırakamayız. Aşılanmamız kuralara dikkat etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Mümkün olduğunca ziyaretleri azaltalım. Çok daha küçük aile grubuyla görüşmekte fayda var.”

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç:

“Bayram delta varyantı için çok kritik bir süreç”

“Şu anda delta varyantı yayılmaya başladı. Bayram bunun için çok kritik bir süreç. Risk gruplarını koruyalım, kapalı alanlardan uzak duralım, kapalı ortamı sürekli havalandıralım, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Hastanede yatan kişi sayısı artıyor, %50 kapasite doldu. Sevdiklerimizi koruyalım.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem:

“Sağlık sistemimiz kilitlenmek üzere”

“Hala daha salgın içinde olduğumuzu unutmayalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sağlık sistemimiz kilitlenmek üzere. Üç altın kurala dikkat etmeliyiz, maske, mesafe ve hijyeni asla ihmal etmemeliyiz. Bunun yanında aşılanmalıyız. Doluluk oranı %90’a ulaşmak üzere, insanlarımızdan duyarlılık bekliyoruz”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Hastane kapasitesi neredeyse dolmak üzere, çok daha dikkatli olmalıyız”

“Lütfen büyüklerimizi korumak adına mesafe ve hijyen kurallara dikkat edelim. Antijen testlerimizi yapmadan da ziyarete gitmeyelim. Pandemi hastanemizin kapasitesi neredeyse dolmak üzere, çok daha dikkatli olmalıyız. Kapalı ortamlardan uzak durulmalı, mümkün olduğunca açık alanlarda görüşmeler yapalım.”

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr.Mustafa Akansoy:

“Vaka sayısı hiç bu kadar çok olmamıştı, kapasitemizi doldurmayalım”

“Toplu bulaştan çok korkmaya başladık. Mümkün olduğu kadar ziyaretlerimizi uzaktan olsun, el öpme, sarılma öpüşme olmasın, aynı ortamda uzun süre zaman geçirilmesin. Gençler yaşlılarını korusun. Gelen vakaların büyük çoğunluğu 17-30 yaş arası ve şikayetleri yok. Bu bağlamda gençler yaşlılarını korunsun. Aşılanma ise şart. Vaka sayısı hiç bu kadar çok olmamıştı, kapasitemizi doldurmayalım. Şikayeti olmayan vakaları eve göndermeye başladık. Bunların da çok dikkat etmesi gerek. Kimseyle temasları olmamalı.”