Haspolat'ta seyir halindeki araçta yangın...
Haspolat’ta dün seyir halindeki bir araçta yangın meydana geldi, yangın sonucunda aracın motor kısmı ve aracın iç kısmı yanarak zarar gördü.
A+A-
Haspolat’ta dün seyir halindeki bir araçta yangın meydana geldi, yangın sonucunda aracın motor kısmı ve aracın iç kısmı yanarak zarar gördü.
Polis açıklamasına göre, dün saat 11:00 sıralarında Hamit Kartal’ın (E-54) aracında muhtemelen motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.
Araç sürücüsünün kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bu haber toplam 76 defa okunmuştur