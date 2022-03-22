Haspolat’ta konut yangını

Haspolat’ta Kirli Sanayi bölgesinde bir işçi yatı evinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yaralanma olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, Hatipoğlu Geri Dönüşüm Fabrikası’na ait işçi yatı evinde çıkan yangının sebebi henüz tespit edilmedi. Yangında bina içerisindeki bazı eşyalar, kapı ve pencereler yandı.