Haspolat'ta çıkan yangın korkuttu

Haspolat'ta bugün mezarlık bölgesinde bulunan çöplük alanda yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre yangın saat 15.45 sıralarında başladı. Yangına polis itfaiye ekipleri ile askeri birliğe ait su tankeri ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın sonucu 6 dönümlük alan içerisindeki çöpler ile molozlar yandı.