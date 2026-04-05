Haspolat ve Mağusa’da uyuşturucu: Üç kişi tutuklandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından dün gece saat 23.00’da C.I.N. (E-26) ve S.F.O.’nun (E-24) evinde yapılan aramda, toplamda 1,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Söz konusu şahıslar tutuklanırken, polis soruşturması devam ediyor.

Polis şüpheli gördü, üzerinden satışa hazır paketler halinde uyuşturucu çıktı

Öte yandan, Mağusa’da Aladağ Sokak üzerinde dün gece saat 22.20 sıralarında devriye halindeki Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından şüpheli olduğu tespit edilen R.C.N.’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplamda 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Konuyla ilgili R.C.N tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.