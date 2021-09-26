Haspolat Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde, çöp ve moloz atıklarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yangına, polis itfaiye ekipleri ile bir şirkete ait iş makineleri ile müdahale edildi.

Yangın sonucu, 150 metrekarelik alan içerisinde bulunan çöp, moloz ve atık malzemeler yandı.