Hasan Sarpten, hava olaylarına işaret etti: Kriz masaları kurmak için neyi bekliyoruz?

Biyologlar Derneği’nin eski başkanı Hasan Sarpten, İspanya’daki ve Limasol’daki yağışlara işaret etti, vakit kaybetmeden “iklim acil durumu” ilan edilmesi ve kriz masalarının şimdiden oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Biyologlar Derneği eski başkanı Hasan Sarpten, İspanya’da yaşanan ve 205 kişinin ölümüne neden olan su baskınlarını örnek göstererek, Akdeniz’de giderek artan iklim krizine dikkat çekti. Sarpten, “Bu yaşananlar 40 yılda bir olacak olaylar değil, iklim değişikliğinin Akdeniz’de ne kadar tehlikeli etkileri olabileceğinin açık bir göstergesi” dedi.

Sarpten, adaya bu akşam Limasol bölgesinden giriş yapan yağışların adanın güneyinde etkili olacağını ve ülkemizin de uzun süredir yağışa hasret olduğunu vurgulayarak, aşırı hava olaylarının felaket yaratma potansiyelinin her geçen gün arttığını belirtti.

“Bu durumu bilmek ve yalnızca felaketler yaşandıktan sonra değil, olmadan önce önlem almak zorundayız,” diyen Sarpten, daha fazla vakit kaybetmeden “iklim acil durumu” ilan edilmesi ve kriz masalarının şimdiden oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Aksi halde çok üzüleceğimizi ifade eden Sarpten, “Felaketlere hazırlıklı değiliz; krize karşı harekete geçmek için daha neyi bekliyoruz?” dedi.

Hasan Sarpten’in açıklaması şöyle:

“Kriz masalari kurmak için neyi bekliyoruz”

İspanya’da yaşanan aşırı yağış ve buna bağlı su baskınlarının yol açtığı 205 kişinin ölümüyle sonuçlanan felaket, 40 yılda bir olacak bir olay değil “iklim değişikliğinin Akdeniz’de ne denli tehlikeli etkileri olabileceğinin bir örneğidir.

Bu akşam adaya Limasol bölgesinden giriş yapan ve özellikle adanın güneyinde etkili olacak olan yağışların bu denli etkili olmasa da yağışa hasret kalan ülkemizde felaket yaratma potansiyeli olan aşırı hava olaylarındaki artışın bir göstergesi olduğunu ise söylemeye gerek yok.

Tüm bunları bilmek ve felaketler olduktan sonra değil, olmadan önlem almak kaçınılmazdır. Bunun için, daha fazla zaman kaybetmeden “iklim acil durumu” ilan edilmeli ve kriz masaları şimdiden oluşturulmalıdır. Aksi halde, çok ağlayacağız