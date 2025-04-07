Hasan Çakmak Samsun’da yazarlığı anlattı

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Samsun’da düzenlenen Uluslararası Festival’e katıldı.

Bu yıl 7. kez düzenlenen Samsun Uluslararası Tiyatro Festivali’ne davetli olarak katılan Hasan Çakmak, yazarlıkla ilgili tecrübelerine paylaştı.

27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle bir haftaya yayılarak gerçekleştirilen ferstivalde yazar Hasan Çakmak “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” açarak festival katkı koydu.

Samsun halkına ve Samsun'da tiyatro yapan herkese açık olarak düzenlenen atölye çalışmalarına katılım oldukça yüksek oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Belediye Konservatuvarı tarafından düzenlenen ve Tiyatro Sanatçısı Avni Rakop’un koordinatörlüğünde gerçekleşen festivalde; Hasan Çakmak’tan ders alan öğrencilere belge takdim edildi.

Yazar Hasan Çakmak, yazarlığa genel giriş konularıyla ilgili düzenlediği atölyesinde öğrencilerin ve katılımcıların yazarlıkla ilgili sorularını yanıtladı.

Atölyeler sonrasında yazar Hasan Çakmak’a başarı plaketi ve katılım belgesi takdim edildi. Plaket takdimini Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cihan Güller yaptı.

Atölye sonrası kitaplarını imzaladı

Yazar Hasan Çakmak Samsun’da katıldığı festivalde katılımcıların kitaplarını imzaladı.

Hasan Çakmak düzenlediği atölye çalışması sonrasında kitapseverler için yazdığı kitapları anlattı ve okuyucularına kitaplarını imzaladı.

Hasan Çakmak Samsun öncesinde Balkan ülkelerinde katıldığı etkinliklerde kitaplarını imzalamıştı.

İmza sonrasında Hasan Çakmak festival anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Çakmak; Samsun sonrasında Türkiye’de Antalya’da, Avrupa’da Roma’da okuyucuları ile buluşacak.