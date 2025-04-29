Hasan Çakmak İzmir Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzaladı

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak İzmir’de düzenlenen Kitap Fuarı’na katıldı. Bu yıl 5. kez düzenlenen İzmir Kitap Fuarı’na davetli olarak katılan Hasan Çakmak, YOL isimli kitabını imzaladı.Egenin incisi İzmir’in Alsancak bölgesinde gerçekleştirilen kitap fuarına Türkiye’de faaliyet gösteren birçok yayınevi ve kültür sanat derneği katıldı.17-27 Nisan tarihileri arasında Alsancak Kültür Park’ta binlerce kitapseveri ağırlayan Kitap Fuarı’nda yazar Hasan Çakmak Ephesus Yayınları standında YOL isimli kitabını sanatseverler için imzaladı.

DENİZLİ TİYARO FESTİVALİ

İzmir Kitap Fuarı sonrasında kültür sanat eksenli ziyaretler gerçekleştiren yazar Hasan Çakmak yeni bir festival katılmak için Denizli’ye geçti.Hasan Çakmak, Denizli’nin Merkez Efendi Belediyesi’ne bağlı Tiyatro Topluluğu tarafından organizye edilen “Çocuk Tiyatroları Festivali”ne katıldı.Bu yıl ilki gerçekleştirilen Çocuk Tiyatroları Festivali; Türkiye yanında Estonya, Özbekistan, Kırgızistan ve Kıbrıs’tan katılımcılarla gerçekleşti.Yazar Hasan Çakmak festival kapsamından yürüttüğü kültür sanat çalışmaları sırasında Merkez Efendi Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür Müdürü Zeynep Elif Yağcı ile bir araya gelerek yeni projeleri değerlendirdi. Hasan Çakmak; İzmir ve Denizli öncesinde Türkiye’de Samsun’da düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katılmış ve “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” açmıştı.