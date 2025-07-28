Harmancı, Eskişehir Kültürel Gençlik Gezisi’ne katılacak öğrencilerle bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LTB ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek olan Eskişehir Kültürel Gençlik Gezisi’ne katılacak öğrencilerle bir araya geldi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 15 öğrencinin katılımı ile 4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek gezi kapsamında, Lefkoşa’nın kardeş şehri olan Eskişehir’in tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı gençlere tanıtılacak. Program boyunca geziler, atölye çalışmaları ve gençlere özel etkinlikler düzenlenecek. Geziye katılacak öğrencilerin ulaşımı Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından karşılanırken, konaklama ve yemek giderleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, program süresince öğrencilere rehberlik edecek.

Eskişehir Kültürel Gençlik Gezisi, Lefkoşalı ve Eskişehirli gençler arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmek, kültürel bağları pekiştirmek ve iki şehir arasındaki iş birliğini gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.