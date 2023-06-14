Hamitköy’de zincirleme kaza…

Hamitköy’de dün 22.30 sıralarında alkollü sürücü Hüseyin Genç (E-36) zincirleme kazaya neden oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 118 miligram alkollü içki tesiri altındaki Genç, HT 547 plakalı salon aracı ile kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışık yandığı için yoluna devam Ferhat KILIÇ (E-31) yönetimindeki ZPG 390 plakalı aracın sağ yanına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ZPG 390 plakalı araç, savrularak kırmızı ışıkta bekleyen Cuma Fakı (E-37) yönetimindeki PF 531 plakalı aracın sağ yan kısmına ve Pembe Ağa (K-23) yönetimindeki SP 234 plakalı aracın ön kısmına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Hüseyin Genç tutuklandı.