Hamitköy’de yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 14:10 sıralarında Hamitköy’de Halil TAVUKÇU’ya ait hurdalıkta A.K’nin (E-61) oksijen kaynak makinesiyle parça kesimi yaptığı sırada, oksijenin kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu hurdalık içerisinde bulunan 70 adet araç ve muhtelif motor parçaları tamamen yandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.