Halkın Partisi: “Sorun Meclis Başkanlığı değil, meşruiyet sorunudur”

Halkın Partisi Parti Meclisi, Meclis'te yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, yaşananların temelinde bir meşruiyet sorunu olduğu ve asıl sorunun Meclis Başkanlığı meselesiyle sınırlı olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut hükümetin kuruluş biçiminin bugün yaşanan sorunların kaynağı olduğu ileri sürülerek, bazı çevrelerin Meclis Başkanlığı meselesini gündemde tutarak asıl meşruiyet sorununu örtbas etmeye çalıştıkları kaydedildi.

Açıklamada Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısında, partinin örgütlenme çalışmaları ve yolsuzluklarla mücadelede gelinen son nokta konusunda bilgilendirme ve değerlendirme yapıldığı da belirtildi.