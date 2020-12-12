Halkın Partisi Kurultayı 17 Ocak’ta

Halkın Partisi (HP) Başkan Vekili Yenal Senin, partilerinin kurultayının 17 Ocak’ta yapılacağını söyledi, “Yeni dönemde kendi özeleştirimizi de yaparak, yine bu halkın umudu olacağız” dedi.

Yenal Senin, kurultayda, genel başkanlık ya da üst kademede sorumlu bir göreve talip olmayı düşünmediğini belirtti, henüz, adaylıkla ilgili bir açıklaması olmadığını belirtti.



United Medya Grubu’nu ziyaret ederek YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ve Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu’yla görüşen Yenal Senin, hükümet süreçlerinde önemli deneyimler elde ettiklerini, özeleştiriyle birlikte, toplum yararına atılan adımların da farkında olduklarını söyledi.

“Kimi zaman partimiz yanlış algılarla yıpratılmıştır” diyen Yenal Senin, son dönemde, HP’nin “UBP’yle koalisyon için önceden anlaştığı” yönünde yapılan propagandanın da gerçek olmadığının anlaşıldığını belirtti.

Üç milletvekilinin istifalarına üzüldüklerini, ancak, istifa gerekçelerini anlamakla birlikte, bu kararın partinin bütünlüğünü bozmayacağını belirten Yenal Senin, “Halkın Partisi’nin değerlerini koruyan ve bize güvenen kitlelerle yolumuza devam edecek, tüzüğümüzü yenileyerek ve iletişimle ilgili eksiklerimizi de giderek geleceğe bakacağız” sözlerini kullandı.

