“Halka hakaret olan bizim mücadelemiz değil, kurulu sisteme tapan kendilerinin varlığıdır”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, örgütlere karşı bazı haksız ve spekülatif paylaşımlar yapıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt’ın imzasının taşıyan ortak açıklamada, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı’nın geçmiş günlerde düzenlenen mitinge katılan örgütlerle ilgili sözleri eleştirildi.

Kullanılan sözlerle sınırların aşıldığının belirtildiği açıklamada, meydanı boş sananların büyük bir yanılgıya düşeceği ifade edildi.

Bu ülkenin her karış toprağında alın teri olan emekçilerin ve üreticilerin hayatını Kıbrıs’a adadığının vurgulandığı ortak açıklamada, “Herkes haddini ve yerini bilsin.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Verilen haklı mücadeleyi ‘devlete sövmek’ gibi göstermeye çalışan ve bu yönde algı yaratma derdinde olan SÜİB Başkanı Mahmut Erden ile onun gibi hadsizlere en güzel cevabı meydanlara akan halkımız vermiştir” denilen açıklamada, “Erden ve onun gibiler şunu bilsinler ki, halka karşı hakaret olan; bizlerin verdiği mücadele değil, kurulu sisteme tapan kendilerinin varlığıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Erden bir asalak gibi halkın sırtından besleniyor”

On binlerce emekçi ile üreticiyi temsil eden örgütlere karşı haksız ve spekülatif paylaşımlar yapan Erden’in, “Rum Politis gazetesindeki haberde şu resmi gördüm. CTP’nin bir sloganı aklıma geldi. Hayvancılarla BİRLİK Türkiye'ye karşı MÜCADELE Rumla DAYANIŞMA. Bizim Hayvancılar Birliği artık Hayvancılar SENDİKASI olmaya mı karar verdi ya da ülke genelindeki hayvancı arkadaşlarımız, koca birliğin CTP'nin ve sendikaların arkasında maşrapa edilmesini tasvip ediyor mu acaba?” sözlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada bu sözler için, “Bu sözler; sınırları zorlayan değil resmen aşan bir hadsizlik örneğidir. Bu ülke için hiçbir şey yapmayan aksine bir asalak gibi bu halkın sırtından beslenen Erden, meydanı boş sanarak dilediği hadsizliği yapabileceğini sanıyorsa çok büyük bir yanılgı içerisine girmiş demektir” denildi.

“Herkes haddini bilsin”

Hayatını Kıbrıs’a adayan, köklerinden bugüne kadar ülkesinin her karış toprağında alın teri olan emekçilere ve üreticilere karşı yapılan bu sözlerin “ahlak yoksunu” bir zihnin ürünü olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu gibi paylaşımlar yapanlar bilecektir ki; karşılarında bizi bulacaktır. Erden ve onun gibilere cevabımız da vardır, tepkimiz de hazırdır. Herkes haddini ve yerini bilsin” ifadelerine yer verildi.