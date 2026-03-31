TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Hayat Pahalılığı konusunda çıkardığı yasa gücünde kararname hakkında konuştu, yaşanan sürecin toplum nezdinde ciddi bir güven erozyonuna yol açtığını söyledi.

Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin tutumunu tehlikeli ve güvenilmez olarak nitelendirdi.

Yapılanların siyasi ustalık ya da kurnazlık olmadığını ifade eden Çeler, kendi düzeysizlik sınırlarını bile aştıklarını belirterek, atılan adımların toplumda itibar kaybına neden olduğunu kaydetti. Hükümetin kısa vadede günü kurtarmış gibi görünse de uzun vadede kendi sonunu hızlandırdığını ifade etti.

Açıklamasında mevcut yönetim anlayışına da tepki gösteren Çeler, ülkede kararname düzeni oluştuğunu, demokrasinin geri plana itildiğini ve kamuoyunun iradesinin yok sayıldığını söyledi. Çeler, Bu durumun geleceğe ihanet anlamına geldiğini dile getirdi.

TDP lideri, gelinen noktada sorumluluğun halka düştüğünü vurgulayarak, güçlü bir demokratik tepki çağrısında bulundu. Çeler, “Bu saatten sonra bu hükümetin derhal gitmesi ve işlevi zayıflatılan Meclis’in silbaştan yenilenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Halk yok sayılarak siyaset yapılamaz” diyen Çeler, toplumun iradesine rağmen sürdürülen bir siyasi anlayışın kabul edilemez olduğunu belirterek, böyle bir yönetime halkın izin vermemesi gerektiğini sözlerine ekledi.