 Halil Çukurlu hayatını kaybetti

Kıbrıs'ın kuzeyinde turist olarak bulunan 59 yaşındaki Halil Çukurlu, Alayköy’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Dün gece saat 23.00 sıralarında fenalaşan Çukurlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Bülteni'ne göre, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.