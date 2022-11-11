Hal Yasa Tasarısı madde madde görüşülüyor

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, Hal Yasa Tasarısı'nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Komite UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra'nın sunduğu “Hal Yasa Önerisi ve “Hal Yasa Tasarısı gündemi ile toplandı. Komite öneri ve tasarıyı birleştirerek görüşme kararı almıştı.

Bugünkü toplantıda tasarının madde madde görüşmesine devam edildi. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Ticaret Dairesi, Tarım Dairesi, Çiftçiler Birliği, Patates Üreticileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Belediyeler Birliği, Seracılar Birliği, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Ticaret Odası, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer ile toptancılar katılarak konu ile ilgili görüşlerini ifade etti.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Ahmet Savaşan ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Fide Kürşat katıldı. Toplantıda ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer aldı.