“Hakkımı yiyen varsa, teşekkür ederim”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) münhalına ilişkin sınavlara şaibe karıştığı iddiaları, sınava katılıp kuruma giremeyen yurttaşların “hakkım yenildi mi?” sorusunu sormalarına neden oluyor…

6 kişilik münhal sınavında 7’nci geldiğini –veya getirildiğini- belirten Sema Dolu isimli genç, “Bugün hakkımı yiyen olduysa onlara çok teşekkür ederim. Siz olmasanız ‘Hak, hukuk ve adaletin’ ne kadar önemli değerler olduğunu öğrenemezdim” dedi.

Dolu, “Bir tarafta torpilli damgası alan insanlar, diğer tarafta hakkı yenen insanlar, öteki tarafta ise hak yeyip, torpille işe alan kurumlar” diyerek, “şu anki düzen aslında koca bir düzensizlikten ibarettir” yorumunu yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Dolu, "Biz neysek devlet odur" diyerek, “Biz neye ne kadar açık olursak, onunla karşılaşırız” vurgusu yaptı.

Dolu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Böyle bir şeyi bekleyerek girdiydim sınava aslında. Ancak 6 kişilik münhal içinden 7’nci geleceğimi (ya da bu şartlar altında 7’nciliğe layık görüleceğimi) hiç tahmin etmemiştim. 1 soru daha yapsam girecektim diye üzülürken beni daha büyük bir sürprizin beklediğini bilmiyordum. Olayları yalnızca kendime yorup, kendimi mağdur olarak gösterecek kadar dar bir kapasiteye sahip değilim. Çünkü durum benim bir devlet çalışanı olup olmamamdan daha ciddi bir evrede. Bir tarafta torpilli damgası alan insanlar, diğer tarafta hakkı yenen insanlar, öteki tarafta ise hak yeyip, torpille işe alan kurumlar...

İşin duygusallık boyutunu tartışmayacağım çünkü karşımızdaki insanların duygusal ve manevi anlamda derin bir ahlakı değere sahip olduklarını düşünmüyorum.

Tamamen siyasal taraftan bakacak olursak şu anki düzen aslında koca bir düzensizlikten ibarettir.

Yalnızca üst kurumları suçlamıyorum çünkü 17 yaşlarımda bana devlet nedir, devleti açıkla dediklerinde "Biz neysek devlet odur" demiştim ve halen aynı fikirdeyim.

Biz neye ne kadar açık olursak, onunla karşılaşırız.

O yüzden bir iğne alıp kendimize batırma zamanı geldi de geçiyor bile. İnsani açıdan söylüyorum ki bugün hakkımı yiyen olduysa onlara çok teşekkür ederim. Siz olmasanız "Hak, hukuk ve adaletin" ne kadar önemli değerler olduğunu öğrenemezdim.