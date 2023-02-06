Haftalık trafik raporu: 70 kaza, 19 yaralı, 1 ölüm

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 70 trafik kazasında 1 kişi öldü 19 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 30 Ocak-5Şubat tarihleri arasında meydana gelen kazaların 15’i yaralanmayla, 54’ü hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 8,350,500 TL oldu.

Kazaların 32’si Lefkoşa, 16’sı Girne, 10’u Gazimağusa, 7’si İskele ve 5’i Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 1013 trafik suçu rapor edildi.