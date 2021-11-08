Haftalık trafik raporu.. 1 ölü, 66 kaza, 20 yaralı

KKTC’de son bir haftada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı 66 trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’nın 1-7 Kasım tarihlerini kapsayana haftalık trafik raporuna göre, kazaların 47’si hasarla sonuçlanırken, 890 bin 200 TL’lik maddi hasar oluştu.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 22’sinin süratli araç kullanmak, 10’unun dikkatsiz sürüş yapmak, 11’inin kavşakta durmamak, 15’inin yakın takip ve 8’inin diğer etkenlerden meydana geldiği belirtildi.

Kazaların 27’si Lefkoşa, 15’i Girne, 14’ü Mağusa, 7’si iskele ve 3’ü Güzelyurt’ta oldu.



Bin 40 sürücü hakkında ileri işlem

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 7 bin 899 araç sürücüsünden bin 40’ı hakkında ileri işlem yapıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (348 ), tehlikeli sürüş (6), dikkatsiz sürüş (24), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (121), s/ehliyetsiz araç kullanmak (14), alkollü araç kullanmak (34), seyir halinde iken cep telefonuyla konuşmak (140), trafik levha ve işaretlerine uymamak (94), trafik ışıklarına uymamak (17), muayenesiz araç kullanmak (63), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (24), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (6), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (4), koruyucu miğfer başlıksız motosikklet kullanmak (4) ve 141 diğer”