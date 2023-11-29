Hafta boyunca yağmur beklenmiyor...

Meteoroloji, hafta boyunca yağmur beklenmediğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesinin 30 Kasım-6 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre, hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacak.

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgede hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.