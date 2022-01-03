Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) iş birliği ile öğrencilere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, YMGA105 “Gazeteciliğe Giriş” dersi kapsamında düzenlenen eğitim seminerinin konuğu Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer oldu.

Onurer, içinde bulunulan dijital çağda yeni medyayı ve gazeteciliğin dönüşümünü aktardı.

“Haberde hız mı doğruluk mu?”

Seminerde Kıbrıs basınının dijitalleşmeye yönelik tarihsel akışı ve bunun Kıbrıs ve Orta Doğu ölçüsündeki önemine vurgu yapıldı.

Geleneksel medyanın yeni medya ile iç içe girmesi gerektiğini ifade eden Onurer, gazetecilik reflekslerinin geleneksel medyadaki gibi olduğunu, ancak teknolojiyle birlikte daha da hızlandığını belirtti. Onurer, bu duruma haberin doğrulanması aşamalarında da dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Teknolojik gelişmelerin her üç ayda bir yenilendiğini ve bunun yeni medyayı kullanan gazeteciler tarafından dikkatlice ve hızlıca uygulamaya alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Onurer, öğrencilere sektördeki zorluklardan da bahsetti.

Canan Onurer, medya alanında bir kadın olarak çalışmanın ne denli zor olabileceğiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

“Yeni medya araçları günden güne gelişiyor”

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy yaptığı konuşmada YMGA105 Gazeteciliğe Giriş dersi veren öğretim üyesi olarak öğrencilerin sektörle olan bağının ilk yıldan kurulmasının önemine dikkat çekerek, seminer için KTGB’ye ve Onurer’e teşekkür etti.

Yeni medya araçlarının günden güne geliştiğini ve gazetecilerin de bu sürece uyum sağlaması, dönüşmesi gerektiğini belirten Ersoy, yenilenen ders müfredatları sayesinde öğrencilerin bu süreci sektöre dahil olmadan öğrendiğini söyledi.

Sektörle kurdukları olumlu ve verimli iş birliklerini artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Ersoy, ilerleyen günlerde basın sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla farklı projelere imza atacaklarını da sözlerine ekledi.