“Güzelyurt’u unuttunuz, bu halk sizden hesap soracak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt bölgesinde başta narenciye sektörü olmak üzere birçok sıkıntı yaşandığının altını çizerek UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Güzelyurt’u unuttuğunu ifade etti.

Yazılı bir açıklama yapan Çağlar Gulamkadir, “kesim işçisi” olarak ülkeye getirilen üçüncü ülke vatandaşlarının Çalışma Bakanlığı’nın uyguladığı yasağa rağmen, çalıştırıldığını dikkat çekti.

Bölgede birçok sıkıntı yaşandığının altını çizen Gulamkadir, CTP Güzelyurt İlçesi olarak mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi, “Güzelyurt’umuza ve ülkemize sahip çıkacak, kentimizi terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gulamkadir’in açıklaması şöyle:

“Güzelyurt’un bu ülkenin bir ‘ilçesi’ olduğu gerçeği karşısında kayıtsızlığını sürdüren Ulusal Birlik Partisi zihniyeti yükseköğrenimden sağlığa, iş yaşamından narenciyeye hayatlarımızı kaosa dönüştürüyor.

Yine de umutsuz olmayacağız, bu ülkeyi aydınlık bir geleceğe taşıyacağız, birlikte yöneteceğiz ve eşitlikçi, hakça, adil bir düzeni mutlaka kuracağız.

Üstel Hükümeti kendi aldığı kararlara ülkenin bütününde olduğu gibi Güzelyurt’ta da uymuyor.

Yasa tanımıyor!

İnsan haklarına aldırmıyor!

Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı işçiler ve Cypfruvex'in 3’üncü ülkeden getirdiği emekçiler, bakanlığın uyguladığı çalışma yasağı saatlerine rağmen insanlık dışı şartlarda çalıştırılıyor.

Güzelyurt Belediyesi’ni Çalışma Bakanlığı’nın uyguladığı çalışma yasağı saatlerine uymaya çağırıyoruz.

Güzelyurt esnafı yalnızlığa itilmiştir.

Esnafımızın yaşadığı aydınlatma, çöp ve çevre temizliği sorunları dayanılmaz bir noktaya gelmiştir.

Güzelyurt Belediyesi, reklam panolarını kendi propaganda aracı haline getirirken, “ben yaparım, olur” zihniyeti ile hareket etmektedir.

Plansızlığın, ön görüsüzlüğün ve iş bilmezliğin bedelini ödeyen narenciye sektöründe ciddi bir kaos da Cypfruvex’te kendini göstermektedir.

İşçiler tedirgindir.

Yandaşlık politikacı ve baskıcı yaklaşımlar üretimde huzur bırakmamıştır.

UBP-DP-YDP ortaklığının yanlışları, ülkesine ve şehrine tutunmaya çalışan Güzelyurt insanını isyan noktasına getirmiştir.

GÜZELYURT’U UNUTTUNUZ, BU HALK SİZDEN HESAP SORACAK, YENİ DÖNEMDE YERİNİZ OLMAYACAK.

Güzelyurt’umuza ve ülkemize sahip çıkacak, kentimizi terk etmeyeceğiz.

YANLIŞLLARIN TAKİPÇİSİ OLACAK, GÜZEL GÜNLER İÇİN KENETLENECEĞİZ.”