Güzelyurt’ta uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta trafik kontrolü sırasında yapılan aramada, bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün 16.30 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından Manisa Bulvarı’nda yapılan trafik kontrolünde, durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki B.A.’nın şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı.

Yapılan aramada, B.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu ve emare olarak alındı. Şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.