Güzelyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta dokuz gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Araçtaki üç kişi suçüstü yakalanırken, soruşturma kapsamında Lefke ve Gemikonağı’nda iki kişinin evinde yapılan aramalarda 30 gram uyuşturucu ve bir öğütücü ele geçirildi. Toplam beş zanlı mahkemeye çıkarıldı ve soruşturma kapsamında iki gün tutukluluklarına karar verildi. Polis, emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini açıkladı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sonat olayla ilgili bulguları aktardı.

Sonat, 31 Aralık 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Güzelyurt’ta Büyük Ada Sokak üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ,Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından HD 789 plakalı araç durdurularak konu araç sürücüsü Lefke’de sakin zanlı A. Z., konu araçta ön sol yolcu koltuğunda yolcu olarak bulunan M.M. ve Arka koltukta yolcu olarak bulunan A.H.’nin olduğunu ve yapılan arama sonucunda konu aracın sol ön yolcu koltuğu önlerinde zeminde yaklaşık dokuz gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların suç üstü hali gereği tutuklandığını ve yapılan soruşturmada söz konusu şahısların uyuşturucu maddeyi Lefke’de sakin zanlı M.M.’den aldıklarının öğrenildiğini kaydetti.

Polis memuru Ahmet Sonat olayın akabinde 1 Ocak 2025 tarihinde saat 01:15 raddelerinde nöbetçi Mahkeme tarafından alınan arama emri ışığında Gemikonağı’nda sakin iki zanlının ikametgahlarında Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda evin salon kısmında masa üzerinde yaklaşık 30 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet öğütücü bulunarak emare alındığını ve zanlıların da tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, zanlıların yapmış oldukları bayanların teyit ve tekzip edileceğini, alınan emare uyuşturucuların analize gönderileceğini ve uyuşturucuların muhafaza edildiği paketlerin parmak izi incelemesine gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk talep etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.