Güzelyurt’ta kaza: 3 yaralı

Güzelyurt’ta, bugün öğleden sonra meydana gelen kazada aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, saat 15:45 raddelerinde Güzelyurt'ta Şht Ramiz Turan Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Faruk Yılmaz (E-68) yönetimindeki FA 723 plakalı salon araç, sürücünün dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmından çıkarak Güzelyurt Sağlık Merkezi'ni çevreleyen bahçe duvarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Faruk Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Alvin Yağmur (E-36) ve Safter Demir (E-37) yaralanarak, kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.