Güzelyurt’ta kavga: 3 tutuklu

Güzelyurt’ta Dörtfener Sokak üzerinde bulunan bina içerisinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kavgada 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bina içerisinde, tadilat işi yaptıkları sırada aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.K. (E-30) tasarrufunda bulundurduğu kürek ile 100 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan C.B’nin (E-29) sırtına bir kez vurup yere düşürdükten sonra, M.K. ve Ö.O. (E-23) bir taraf olup, C.B’nin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp ettiler.

C.B. ise, olay esnasında tasarrufunda bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla M.K. ve Ö.O.’nun üzerine doğru gelişi güzel salladı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.