Güzelyurt’ta izinsiz kazı yapan 4 kişiye 1’er ay hapis cezası

“İzinsiz Kazı Yapmaktan” yargılanan sanıklar İlhan Karahan, İbrahim Olgun, Canbulat Bolatcan ve Mahmut Şelale’nin aleyhindeki karar açıklandı.

4 sanık Güzelyurt’ta Bostancı bölgesinde kazı yapmaya başladıkları esnada detektör ve kazı aletleriyle suçüstü yakalanmıştı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Barkın açıkladı.

Kararı okuyan Vedia Berkut Barkın, ülkenin kültürel zenginliği olan eski eserlerin korunmasının öneminin altını çizip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu menfaati göz önünde tutularak caydırıcı ve ibret verici ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Barkın, sanıkları menfaat elde etmemesi ve adaletin erken tecellisine katkıda bulunmalarını lehlerine değerlendirdiklerini dile getirdi.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, oybirliği ile 4 sanığa da birer ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.