Güzelyurt'ta "askeri kışla taşlayan" 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt'taki askeri kışlayı taşlayan 2 kişi tutuklandı. Polis, son zamanlarda askeri birliklerden benzer olaylarla ilgili birçok şikâyet aldıklarını açıkladı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, Pazar gecesi Güzelyurt'ta yaşam süren MD.S.I. ve A.K. isimli şahısları, 49. Piyade Alayı Çiftlik Kışlasına taş attıklarını söyledi.

Polis, iki zanlının “Genel Rahatsızlık” suçlamasıyla tutuklandıklarını belirtti.

Polis, son zamanlarda askeri birliklerden benzer olaylarla ilgili birçok şikayet aldıklarını, zanlıların bu olaylarla bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağını kaydetti.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca zanlıların Kıbrıs’ın kuzeyindeki ikamet durumlarının araştırılacağını açıkladı.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların 3 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmasına karar verdi.