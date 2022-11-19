Güzelyurt'ta alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

Güzelyurt'ta dün akşam Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Yasin Tuş, 144 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MA 983 plakalı araç ile çift şeritli yolda seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağ şeridine geçti, o esnada sağ şerit içerisinde, 112 mlgr alkolü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden 20 yaşındaki Muhammet Sefa Kalay yönetimindeki 18 AAN 659 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Sefa Kalay ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ceren Çelebi (K-18) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alınırken MA 983 plakalı araç sürücüsü Yasin Tuş tutuklandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.