Güzelyurt yasta!

Güzelyurt bölgesinde peş peşe gelen ölümlerle sarsıldı. Birer gün arayla bölgenin sevilen 3 ismi yaşamını yitirdi.

Güzelyurt’un sevilen simalarından Yusuf Alkın, Özkan Aktunçlar ve Aliye Ağırbaş hayata gözlerini yumdu. Eski hakemlerden olan Yusuf Alkın önceki gün rahatsızlanarak hayatını kaybederken, Özkan Aktunçlar da önceki gün aniden yaşama veda etti.

Dün ise Güzelyurt’un sevilen simalarından Tuna Giyim sahibi Aliye Ağırbaş’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Polis Basın Subaylığı, Aliye Ağırbaş’ın ölüm sebebiyle ilgili yaptığı açıklamada, bugün saat 14:00 sıralarında, Bostancı'da sakin Aliye AĞIRBAŞ (K-52), rahatsızlığı nedeniyle Yakın Dogu Hastanesine aracı ile gittiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Ağırbaş’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin geçirmiş olduğu "kalp krizi" sonucu olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Hayatlarını kaybeden Yusuf Alkın ve Özkan Aktunçlar dün toprağa verilirken, Aliye Ağırbaş’ın

cenazesinin ise bugün netlik kazanacağı öğrenildi.