Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Güzelyurt Kalkanlı Yolu çalışmalar için kapatılıyor
Güzelyurt Kalkanlı Yolu çalışmalar için kapatılıyor

Güzelyurt Kalkanlı Yolu çalışmalar için kapatılıyor

Güzelyurt-Kalkanlı anayolu, çalışmalar nedeniyle bu geceden itibaren 6 Temmuz’a kadar kapalı olacak.

A+A-

Güzelyurt-Kalkanlı anayolu, çalışmalar nedeniyle bu geceden itibaren 6 Temmuz’a kadar kapalı olacak.

Karayolları Dairesi'nden yapılan duyuruda, Güzelyurt Kalkanlı Anayolu’nun saat 20.00'den itibaren 6 Temmuz 24.00’e kadar trafik akışına kapalı olacağı belirtildi.

Söz konusu sürede, Güzelyurt-Girne istikametinde seyredenlerin ODTÜ KKTC Kampüsü içerisindeki alternatif yolunu; Girne’den Güzelyurt istikametinde seyredenlerin ise Kalkanlı köyü içerisindeki alternatif yolu kullanması tavsiye edildi.

Foto: Arşiv

Bu haber toplam 33 defa okunmuştur
Etiketler :