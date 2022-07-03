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Güzelyurt-Kalkanlı anayolu 6 Temmuz gece yarısına kadar kapalı olacak

Güzelyurt-Kalkanlı anayolu 6 Temmuz gece yarısına kadar kapalı olacak

Güzelyurt-Kalkanlı anayolu, çalışmalar nedeniyle, 6 Temmuz gece yarısına kadar kapalı olacak.

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Güzelyurt-Kalkanlı anayolu, çalışmalar nedeniyle, 6 Temmuz gece yarısına kadar kapalı olacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan duyuruda, Güzelyurt Kalkanlı Anayolu’nun 6 Temmuz gece yarısına kadar trafik akışına kapalı olacağı belirtildi.

Söz konusu sürede, Güzelyurt-Girne istikametinde seyredenlerin ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü içerisindeki alternatif yolunu; Girne’den Güzelyurt istikametinde seyredenlerin ise Kalkanlı köyü içerisindeki alternatif yolu kullanması tavsiye edildi.

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