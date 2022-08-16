Güzelyurt ilçesinde yerli zeytinler 5 Eylül’den itibaren toplanabilecek

Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt ilçesine bağlı köylerde erkenci zeytinlerin 22 Ağustos, yerli zeytinlerin 5 Eylül tarihinden itibaren toplanabileceğini duyurdu. Harup hasadı ise bugünden itibaren başladı.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Fasıl 76, Zeytin ve Başka Ürünleri Koruma Yasası'nın 2 (1) maddesinin verdiği yetki kullanılarak, Güzelyurt ilçesine bağlı köylerde erkenci zeytinlerin 22 Ağustos Pazartesi, yerli zeytinlerin 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren toplanabileceği bildirildi.

Açıklamada, Fasıl 287 Kırbekçileri Yasası'nın 44 (1) maddesinin verdiği yetki kullanılarak, harup toplama tarihinin ise bugünden itibaren başladığı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında kanuni işlem yapılacağı uyarısında bulunuldu.